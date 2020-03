Yemen: conferenza umanitaria ad aprile a Riad

- L'Arabia Saudita e le Nazioni Unite terranno un evento umanitario di alto livello per la crisi in Yemen il prossimo 2 aprile a Riad. Lo ha annunciato Mark Lowcock, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore per le emergenze, parlando oggi al 2 ° Forum umanitario internazionale che si svolge nella capitale saudita. "A seguito della cortese decisione del re Salman, in collaborazione con le Nazioni Unite, si organizzerà un evento di alto livello per la crisi umanitaria nello Yemen, qui a Riad, il 2 aprile", ha detto Lowcock. "Speriamo che tutti i nostri donatori rispondano e partecipino nella misura massima". "Ma accanto alle risorse è anche essenziale che tutti i blocchi e gli ostacoli all'operazione di soccorso siano rimossi in modo che le agenzie di aiuto possano raggiungere le persone bisognose in conformità con i principi umanitari", ha aggiunto. (Res)