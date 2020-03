Business news: Cina, Tesco cede la sua partecipazione a joint venture cinese per 275 milioni di sterline

- Tesco, la catena di negozi di generi alimentari britannica attiva a livello internazionale, ha venduto la sua quota del 20 per cento nella sua joint venture cinese per un valore di 275 milioni di sterline. Il gigante della grande distribuzione ha annunciato di aver scaricato la sua partecipazione in Gain Land, fondata nel 2014, a una consociata del suo partner di joint venture China Resources Holdings. Tesco ha dichiarato che i proventi della vendita di terreni coltivati a grano saranno utilizzati per "scopi aziendali generali". In una dichiarazione Tesco ha dichiarato: "La cessione consente a Tesco di semplificare ulteriormente e focalizzare il business sulle sue operazioni principali". Tesco sta inoltre cercando di vendere la propria attività in Thailandia e Malesia. (Cip)