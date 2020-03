Business news: Huawei adotta una nuova strategia contro i provvedimenti Usa

- Due importanti dirigenti di Huawei negli Stati Uniti partecipano alla Rsa Conference di San Francisco, California. L'obiettivo del colosso tecnologico cinese è quello di inaugurare una nuova strategia di difesa dalla campagna di boicottaggio degli Stati Uniti: discutere con gli esperti di tecnologia e di sicurezza per spiegare che usare i prodotti della società cinese è sicuro. Secondo "Axios", Huawei ritiene che gli esperti possano essere più ricettivi rispetto ai politici di Washington, palesemente ostili al produttore di apparecchi elettronici per le telecomunicazioni cinese. Negli Stati Uniti l'attività di Huawei è stata sottoposta a numerosi attacchi e restrizioni da parte del governo Usa: dalle sanzioni commerciali alle accuse penali, sino agli sforzi per convincere gli alleati a non affidare a Huawei la realizzazione delle loro reti 5G. Washington sostiene che Huawei sia legata al governo di Pechino e che in futuro la Cina possa usare l'azienda e i suoi prodotti per spiare i governi stranieri. L'accusa è sempre stata smentita da Huawei. (Nys)