Business News: Ganope lancia a marzo sondaggio sismico nel sud dell'Egitto

- La compagnia petrolifera egiziana Ganope, controllata del ministero del Petrolio, avvierà il mese prossimo un sondaggio sismico nell’Alto Egitto, nel sud del paese. Lo si legge in un comunicato diramato dal dicastero. Il sondaggio coprirà un’area di 114 mila chilometri nella prima fase, con l’utilizzo di tecnologie ultramoderne. Il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, ha presieduto l’assemblea generale di Ganope, durante la quale sono stati rivisti i risultati raggiunti nell’anno fiscale 2019-2020. La compagnia sta anche pianificando l’avvio della seconda fase dei sondaggi sismici nel Mar Rosso. “I risultati della prima gara al mondo per la ricerca di idrocarburi nel Mar Rosso incoraggia i nostri piani per attirare nuovi investitori nell’area”, ha commentato El Molla. Mohamed Abdel-Azim, presidente di Ganope, ha fatto sapere che la società punta a un incremento del 17 per cento della propria produzione di greggio, da 23.500 a 27.500 barili al giorno. Per raggiungere tale obiettivo, la compagnia ha in programma la perforazione di 16 pozzi esplorativi con un investimento di 53 milioni di dollari nel prossimo anno fiscale. (Cae)