Business news: Nigeria, economia cresciuta del 2,27 per cento nel 2019

- L'economia della Nigeria è cresciuta nel 2019 del 2,27 per cento, in aumento di 360 punti base rispetto al tasso di crescita dell'1,91 per cento registrato nel 2018. Lo ha annunciato l'Ente nazionale di statistica (Nbs), aggiungendo che nel quarto trimestre del 2019 il Pil nigeriano è cresciuto del 2,55 per cento annuo in termini reali. Rispetto al quarto trimestre del 2018, che ha registrato un tasso di crescita del 2,38 per cento, l'economia nigeriana è di fatto cresciuta di 0,17 punti percentuali e di 0,27 punti base rispetto al terzo trimestre del 2019. Il forte tasso di crescita del quarto trimestre 2019, ha osservato Nbs, ha rappresentato anche la più alta performance di crescita trimestrale dalla recessione del 2016. (Res)