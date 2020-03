Business news: Ruanda, chiesto al governo aumento budget del 4,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Ruanda, Uzziel Ndagijimana, ha chiesto al parlamento di aumentare del 4,8 per cento le spese del governo. Secondo quanto annunciato da Ndagijimana in aula, riferisce la stampa locale, l'economia del paese è cresciuta in media del 10,9 per cento nei primi nove mesi dell'anno scorso, grazie alle sue principali entrate agricole e del turismo. Per il ministro, il budget aggiuntivo verrà prelevato tramite entrate fiscali e non fiscali e permetterà al governo di sostenere l'assunzione di nuovi medici e sviluppare altri programmi. Data la schiacciante maggioranza di cui gode il partito del presidente Paul Kagame, il Fronte patriottico ruandese, si prevede che la mozione passerà. (Res)