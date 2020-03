Business news: Kenya-Germania, Kenyatta incontra Steinmeier a Nairobi, focus su trasferimento competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya e Germania collaboreranno nel trasferimento di competenze tecniche e dell’istruzione, con un focus particolare sulle scienze applicate. È quanto reso noto dalla presidenza di Nairobi in un comunicato diffuso al termine dell’incontro fra il presidente keniota Uhuru Kenyatta e ial suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita nel paese africano. Tra le varie iniziative annunciate dai due capi di Stato, quella in base alla quale la Germania assisterà il Kenya nell'istituzione di un'università di Scienze applicate e si impegnerà a continuare a sostenere la formazione tecnica e professionale nel paese. “Le università tedesche possono aiutare il Kenya a creare un'università di scienze applicate”, ha detto il leader tedesco durante una conferenza stampa congiunta tenuta al termine dell’incontro. Il capo di Stato tedesco ha inoltre annunciato lo stanziamento di tre milioni di euro all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) per sostenere gli sforzi in corso per sconfiggere l'invasione delle locuste in diversi paesi africani tra cui il Kenya. (Res)