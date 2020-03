Business news: Zimbabwe, tariffe elettricità aumenteranno del 19 per cento dal 1 marzo

- La compagnia di trasmissione dell’energia elettrica dello Zimbabwe (Zetdc) ha annunciato un aumento del 19 per cento delle tariffe dell’elettricità a partire da domenica prossima, 1 marzo. È quanto reso noto dalla stessa compagnia in un comunicato, secondo cui la decisione è dovuta all'aumento dell'inflazione e al tasso di cambio indebolito. Lo scorso ottobre l'Autorità di regolamentazione dell’energia dello Zimbabwe (Zera) aveva già imposto un aumento del prezzo medio dell'elettricità del 320 per cento per consentire alla Zetdc di aumentare la tariffa a 162,1 centesimi di dollaro zimbabwiano (pari 10,6 centesimi di dollaro Usa) da 38,6 centesimi (circa 2,5 centesimi di dollaro Usa), al fine di migliorare le forniture per far fronte alle frequenti interruzioni di energia elettrica nel paese. La decisione, aveva affermato Zera in una nota, si era resa necessaria in seguito all’aumento dell'inflazione dovuto a sua volta al crollo del dollaro dello Zimbabwe. Le continue interruzioni di corrente (che durano fino a 18 ore), insieme a una siccità devastante, hanno causato una contrazione dell’economia. In base agli ultimi dati ufficiali, l'inflazione in Zimbabwe ha superato il 175 per cento nel mese di giugno, il livello più alto da quando la crisi ha messo in ginocchio l'economia nel 2009. (Res)