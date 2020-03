Business news: Arabia Saudita-Mauritania, re Salman incontra presidente Ghazouani, firmati quattro accordi di cooperazione

- ** Il re saudita Salman bin Abdulaziz al Saud ha incontrato oggi a Riad il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, col quale ha discusso di come sviluppare e rafforzare le relazioni bilaterali in vari settori, in particolare quello economico e degli investimento. I due leader, come riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, hanno anche assistito alla firma di quattro accordi e protocolli d'intesa tra i due governi. Il primo accordo riguarda un programma esecutivo per la cooperazione culturale tra i ministeri della Cultura dei due paesi; il secondo prevede un memorandum d'intesa tra i due governi nel settore del servizio civile; il terzo è un accordo di programma esecutivo per la cooperazione nel campo della formazione professionale e tecnica tra il ministero dell'Istruzione secondaria e della formazione tecnica e professionale della Repubblica islamica di Mauritania e l'Organizzazione generale per l'istruzione tecnica e la formazione professionale del Regno dell'Arabia Saudita; il quarto è un memorandum d'intesa tra la direzione generale della Documentazione nazionali presso il segretariato generale del governo della Repubblica mauritana e la FondazioneReAbdulaziz del Regno dell'Arabia Saudita. (Res)