Business news: Somalia, Fmi stanzierà 334 milioni di dollari per riduzione debito

- ** Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stanzierà 334 milioni di dollari in favore della Somalia per contribuire alla riduzione del suo debito. È quanto annunciato oggi dall’istituto con sede a Washington in una nota, secondo cui il Fondo ha ottenuto finanziamenti sufficienti dagli oltre cento membri che compongono il suo board per effettuare il prestito. Il prestito, ha dichiarato la direttrice dell’Fmi, Kristalina Georgieva, consentirà di pagare gli arretrati che il governo ha con il Fondo e consentirà al paese africano di compiere un passo avanti verso la cancellazione totale del debito della Somalia, consentendo alle autorità di Mogadiscio l'accesso a nuove risorse per rilanciare la crescita e ridurre la povertà. L’Fmi e la Banca mondiale hanno dichiarato lo scorso 14 febbraio che una decisione finale sul la cancellazione del debito della Somalia dovrebbe essere presa entro la fine di marzo. (Res)