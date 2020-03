Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, domenica 1° marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1920m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: ampie schiarite fin dal mattino sulle regioni di Nord Ovest, eccetto per maggior nuvolosità sul Levante ligure con ancora qualche piovasco residuo sullo spezzino. In serata qualche nuovo fenomeno in arrivo sulle Alpi. Temperature senza variazioni di rilievo, nelle medie stagionali con massime intorno ai 13-14°C. Venti moderati tendenti a ruotare da libeccio sul Ligure. (Rpi)