Usa: Biden vince nettamente le primarie democratiche in Carolina del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie del Partito democratico in Carolina del Sud. Per Biden è la prima vittoria in queste primarie ed è un’affermazione netta, con circa il 51 per cento dei voti, stando ai dati forniti dalla “Cnn”. Nettamente staccato Bernie Sanders, sinora dominatore della corsa alla nomination democratica, che si ferma al 19 per cento. Importante il consenso ottenuto dall’ex vicepresidente nella comunità afroamericana (64 per cento delle preferenze), mentre i giovani fra i 17 e i 29 anni continuano a preferire Sanders (43 per cento). Una volta certificata la vittoria, Biden ha affermato di essere “tornato in campo” e che se il Partito democratico lo candiderà alle presidenziali la sua forza politica “riprenderà la Casa Bianca, manterrà il controllo della Camera e otterrà la vittoria al Senato". Dalla Virginia, nel mentre, arrivano le congratulazioni di Sanders che ha ammesso la sconfitta e ha affermato che “non è l’unica che ci sarà” da qui alla fine delle primarie democratiche. (segue) (Nys)