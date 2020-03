Business news: mercato tecnologico cinese, nel 2019 transazioni per oltre 318 miliardi di dollari

- Il mercato tecnologico della Cina ha registrato oltre 484 mila contratti nel 2019, con un volume totale di transazioni pari a 2.240 miliardi di yuan (circa 318,6 miliardi di dollari). Lo riferiscono i nuovi dati ministero della Scienza e della tecnologia cinese. Il numero dei contratti firmati è aumentato su base annua del 17,5 per cento mentre il valore delle transazioni del 26,6 per cento. Secondo il ministero, tale risultato è un record; per la prima volta è stata superata la quota di duemila miliardi di yuan (284 miliardi di dollari). Tra tutti i tipi di contratti tecnologici, quelli relativi ai servizi hanno raggiunto un volume di transazioni di 1.240 miliardi di yuan (176 miliardi di dollari), con un incremento del 28,9 per cento su base annua. I contratti relativi allo sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla consulenza hanno visto un aumento significativo del volume delle transazioni. Tra tutte le tecnologie, la nuova energia e le tecnologie ad alta efficienza hanno ottenuto il maggiore aumento, dell'82,7 per cento, in termini di valore. (Cip)