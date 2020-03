Business news: Google e Microsoft accelerano piani trasferimento produzione dalla Cina ad sud-est asiatico

- I giganti della tecnologia Google e Microsoft stanno accelerando i piani per trasferire la produzione di nuovi prodotti dalla Cina al sud-est asiatico, mentre le catene di approvvigionamento in Cina vengono deragliate dall'epidemia di coronavirus. Secondo il quotidiano "Nikkei Asian Review", Google produrrà i suoi smartphone Pixel in Vietnam già da aprile, mentre la sua serie di altoparlanti intelligenti, Nest Mini, è già in produzione in Thailandia e dovrebbe essere lanciata nella prima metà di quest'anno. Microsoft sta anche trasferendo la produzione di Pc, laptop e tablet dalla Cina al Vietnam, secondo il rapporto del giornale. La compagnia ha avvertito di un crollo delle vendite de suoi personal computer, inclusi i tablet Surface, a causa della ritardata ripresa del lavoro nelle sue fabbriche in Cina, secondo quanto riferito dalla "Bbc". L'ex amministratore delegato di Macy, Terry Lundgren, ha dichiarato che la guerra commerciale Usa-Cina e il coronavirus hanno dimostrato come le catene di distribuzione al dettaglio siano diventate troppo dipendenti da Pechino, ha riferito "Cnbc". Secondo l'analista Cowen Oliver Chen, circa il 20 per cento della catena di approvvigionamento al dettaglio è esposto alla Cina. (Cip)