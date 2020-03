Business News: Algeria, mantenimento livello produzione contro prezzi bassi del greggio

- L'amministratore delegato della compagnia algerina Sonatrach, Toufik Hakkar, ha reso noto che l'azienda ha sviluppato una strategia per fronteggiare la diminuzione dei prezzi del petrolio tramite il mantenimento dei livelli di produzione. In un'intervista concessa alla televisione pubblica "Entv", Hakkar ha inoltre annunciato che la società attuerà misure di controllo dei costi di produzione cercando di non compromettere la qualità. "La diminuzione dei prezzi non è una novità", ha dichiarato Hakkar, aggiungendo che dal secondo semestre del 2014 il lavoro di Sonatrach si è concentrato sull'adattamento a una nuova realtà globale venutasi a creare in seguito allo sviluppo dell'industria petrolifera e alla scoperta di nuovi giacimenti di gas e greggio. L'amministratore delegato ha notato che "oggi ci si trova di fronte a un nuovo clima per l'industria energetica che inevitabilmente influisce sull'industria degli idrocarburi finché il prezzo al barile non raggiungerà i sessanta dollari". Hakkar ha infine commentato la nuova legge sugli idrocarburi, la quale costituirebbe "un quadro giuridico attraente per il partner straniero che si affiancherà a Sonatrach, la quale non è più nelle condizioni di poter continuare a finanziare da sola gli investimenti in esplorazioni". Queste ultime, stando ad Hakkar, sono state finanziate negli ultimi dieci anni con "più di 16 miliardi di dollari". La nuova legge sugli idrocarburi è stata approvata dal governo algerino lo scorso ottobre e prevede numerosi vantaggi per gli investitori stranieri. La normativa garantisce una riduzione dell'onere fiscale, al fine di rilanciare la partnership con le compagnie energetiche internazionali. In alcuni progetti, l'onere fiscale è stato ridotto fino al 65 per cento. (Ala)