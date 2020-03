Business news: ambasciatore Sud Sudan in Turchia, accordo per governo unità nazionale invito a investimenti turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ** L'ambasciatore del Sud Sudan in Turchia, Majok Guandong, ha dichiarato che l'accordo per la formazione di un governo di unità nazionale a Giuba sarà di stimolo per gli investimenti turchi. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Il rappresentante diplomatico ha inviato gli imprenditori turchi a "essere tra i primi" a investire nel paese, aggiungendo che quattro imprese di costruzione sono già attive in Sud Sudan ma non sono sufficienti. Guandong ha inoltre ringraziato Ankara per il sostegno all'accordo di pace in Sud Sudan e ricordato che la Turchia sta addestrando dipendenti pubblici, diplomatici e giornalisti sud-sudanesi e che un centinaio di giovani sud-sudanesi stanno studiando in Turchia. (Tua)