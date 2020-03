Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita diminuiti del 7,7 per cento a gennaio

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina (Odi) in 137 paesi e regioni è ammontato a 57,57 miliardi di yuan (8,32 miliardi di dollari) e sono diminuiti del 7,7 per cento su base annua a gennaio. Lo ha affermato il ministero del Commercio cinese. La Cina a gennaio ha visto una crescita più rapida in collaborazione con i paesi lunga la Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), aggiungendo un totale di 1,59 miliardi di dollari di nuovi investimenti in 56 paesi Bri, con un aumento del 19,5 per cento su base annua. La struttura dell'Odi ha continuato a diversificarsi durante il periodo, con investimenti che vanno principalmente in settori quali leasing e servizi alle imprese, commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché produzione e miniere, secondo il ministero. (Cip)