Business News: Egitto annuncia perforazione 63 pozzi in concessioni Deserto occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società egiziana Agiba Petroleum Company, jointventure tra l’italiana Eni e la Egyptian General Petroleum Corporation, prevede investimenti per circa 577 milioni di dollari nell’anno fiscale 2020-2021, che inizierà il primo luglio. Lo ha dichiarato il presidente di Agiba, Mohamed Baydon, in occasione dell’assemblea generale della società avvenuta e presieduta dal ministro del Petrolio, Tarek el Molla nella quale sono stati esaminati i risultati dell’esercizio in corso e i programmi per il prossimo anno fiscale. "L'investimento riguarderà la perforazione di 63 pozzi, cinque dei quali esplorativi, nonché nella realizzazione di lavori di ristrutturazione per 184 pozzi", ha dichiarato Baydon secondo quanto riporta un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano. Per quanto riguarda i risultati del 2019/2020, Baydon ha rivelato che "nel corso del primo semestre sono stati perforati 34 pozzi di sviluppo, con numerosi successi, tra cui l'aumento della produzione del giacimento di South West Meleiha (nel bacino del Faghur nel Deserto occidentale) a oltre 9.500 barili di petrolio al giorno in un tempo record. Il funzionario ha sottolineato inoltre lo sviluppo dei campi di Faras e Ashrafi ha portato ad aumentare la produzione di petrolio a oltre 1.000 barili al giorno, portando la produzione totale di Agiba a 49.000 barili dai 44.000 barili registrati all’inizio dell’anno fiscale 2019/2020. Baydon ha inoltre sottolineato che Agiba ha anche perforato il pozzo Tala 1X, il cui esame e valutazione sono in corso, sottolineando che sono stati avviati i preparativi per la perforazione di altri due pozzi nel giacimento di Meleiha e South West Meleiha. (Cae)