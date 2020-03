Business News: Tunisia, produzione fosfati in crescita del 46 per cento sul 2018

- La produzione di fosfati in Tunisia ha raggiunto nel 2019 la cifra record di 4,1 milioni di tonnellate, in crescita del 46 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell’Industria e delle Piccole e medie imprese di Tunisi, aggiungendo che la media annuale di produzione di fosfati nel periodo 201-2019 è stata di 3,6 milioni di tonnellate contro una media di 3 milioni nel periodo 2011-2016. Si tratta di un miglioramento del 20 per cento. La miniera di Meknassi, a Sidi Bouzid, è entrata in produzione all’inizio del 2019 ha prodotto 600 mila tonnellate di fosfati. Il ministero ha fatto sapere inoltre che la media giornaliera di produzione è cresciuta a 15 mila tonnellate nel corso degli ultimi cinque mesi e stima che la media annua supererà i 6 milioni di tonnellate nel prossimo futuro. Questo consentirebbe al governo di avere entrate supplementari pari a 320 milioni di euro, pari a una crescita del Pil dell’1 per cento. (Tut)