Business News: Saipem firma un memorandum intesa con società di costruzioni saudita Ahq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha firmato un protocollo d'intesa con la società di costruzioni saudita Abdel Hadi Abdullah al Qahtani and Sons Company (Ahq). Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. Con questo accordo, le due società pongono le basi per la creazione di una joint venture in Arabia Saudita, che combini le competenze e le capacità Epc di Saipem con le conoscenze e l'esperienza di Ahq nella logistica, nella costruzione e nella supply chain. La jointventure ha l'obiettivo di massimizzare la creazione di valore locale e di diventare un fornitore d’eccellenza di soluzioni globali nella realizzazione sia di opere di costruzione onshore che di progetti Epc di condotte onshore. Maurizio Coratella, Chief Operating Officer della divisione Onshore E and C, ha commentato: “L'Arabia Saudita è da sempre un mercato chiave per Saipem e la nostra ambizione è quella di mantenere il nostro ruolo di Epc leader nel paese. Ci impegniamo a costituire questa jointventure insieme ad Ahq con l'obiettivo di combinare le sinergie per supportare il nostro cliente Saudi Aramco. Una caratteristica centrale della partnership è la possibilità di operare in conformità con i requisiti del programma Iktva (In-Kingdom Total Value Add) lanciato da Saudi Aramco come parte integrante dei suoi contratti per raggiungere la localizzazione della spesa del 70 per cento entro il 2021”. (Res)