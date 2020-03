Business News: G20 finanziario a Riad pronto a limitare l'impatto economico del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 riuniti a Riad hanno concordato di continuare a monitorare il rischio dell'epidemia di coronavirus e di adottare politiche adeguate per limitare l'impatto economico globale della malattia. Lo ha affermato il ministro delle Finanze dell'Arabia Saudita, Mohammad Al Jadaan, citato dal quotidiano "Saudi Gazzette". L'incontro di due giorni a Riad è stato dominato dalla crescente preoccupazione per le ricadute economiche della diffusione del Covid-19. Una prima stima del Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una decrescita di 0,1 punti percentuali al livello globale a causa della malattia che ha messo in ginocchio la Cina. Il ministro saudita ha spiegato che il suo paese è in costante contatto con le altre nazioni per coordinare qualsiasi sostegno al Libano, paese attraversato da un grave crisi economia e finanziaria, basato però su riforme economiche. "Il Regno ha sostenuto e continuerà a sostenere il Libano e il popolo libanese", ha detto Al Jadaan ai giornalisti alla fine della riunione del G20. Il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, nel frattempo, ha dichiarato che anche il suo paese è pronto a sostenere il Libano - bilateralmente o multilateralmente, mettendo in guarda dalle ricette economiche troppo stringenti per il paese dei cedri. “La Francia è sempre pronta ad aiutare il Libano. È sempre stato cos in passato e sarà così anche in futuro", ha dichiarato Le Maire. La mancanza di liquidità ha spinto il governo di Beirut a negoziare un accordo con l'Fmi proprio in questi giorni. Nel frattempo al G20 è stato raggiunto un accordo per includere la prima volta un riferimento ai cambiamenti climatici nel comunicato finale. Un "compromesso" è stato messo a punto per superare le obiezioni degli Stati Uniti, riferiscono fonti diplomatiche alla stampa saudita. Le preoccupazioni sull'impatto economico dei cambiamenti climatici sono aumentate negli ultimi anni per accelerare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in vista dei negoziati delle Nazioni Unite sul clima a novembre. Un rapporto pubblicato la scorsa settimana dalla società di consulenza Oliver Wyman prevede che il settore mondiale dei servizi finanziari rischia perdere fino a 1.000 miliardi di dollari senza una risposta rapida ai cambiamenti climatici e senza l'introduzione di misure speciali come una tassa sulle emissioni di CO2. (Res)