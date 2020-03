Business news: China Unicom e China Telecom annunciano 250 mila stazioni 5G entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale operatore di telecomunicazioni China Unicom ha dichiarato che lavorerà con China Telecom per terminare la costruzione di 250 mila stazioni base 5G in tutta la Cina entro la fine del terzo trimestre. Secondo quanto annunciato sui siti web della società, la scadenza è stata anticipata rispetto alla precedente, che era stata fissata alla fine del 2020. Nella prima metà dell'anno, i due operatori puntano a installare 100 mila stazioni base 5G in 47 prefetture e città. L'epidemia di coronavirus ha influito sulle attività economiche, ma China Telecom ha affermato che spingerà la ripresa del lavoro sull'infrastruttura di rete 5G per mitigare gli impatti. China Unicom ha installato 64 mila stazioni base 5G sino allo scorso 20 febbraio. La Cina ha dato il via libera all'uso commerciale della tecnologia wireless 5G nel giugno dello scorso anno. (Cip)