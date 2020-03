Business news: Cina, coronavirus, epidemia ha impatto sui piani aziendali di selezione personale

- L'epidemia di coronavirus in Cina sta avendo un impatto anche sui piani di selezione del personale delle imprese: la domanda complessiva di assunzioni non è diminuita in modo significativo ma il ritmo delle assunzioni si è interrotto. Lo hanno spiegato al quotidiano "Asia Times" diversi esperti di risorse umane di aziende cinesi. "I processi di assunzione dei nuovi dipendenti devono essere perfezionati", ha affermato un addetto alle risorse umane di una compagnia di assicurazioni cinese. Secondo il professionista, l'alta stagione per le assunzioni è a marzo e quindi l'impatto dell'epidemia sul mercato del lavoro non è ancora stato riscontrato. Le compagnie assicurative, però, di solito hanno una forte domanda di venditori e tendono ad avviare le assunzioni prima delle compagnie di altri settori. (Cip)