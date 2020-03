Business News: Algeria, come rilanciare la cooperazione economica con l’Italia

- Diversificare i settori andando oltre idrocarburi e infrastrutture, sviluppare veri partenariati industriali: sono queste le due strade maestre indicatedall’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Pasquale Ferrara, per rilanciare la cooperazione economica tra Italia e Algeria. “Negli ultimi anni l’interscambio commerciale tra Italia e Algeria è calato, anche se rimane sopra gli 8 miliardi di dollari”, spiega il diplomatico. Per le imprese italiane, l’Algeria rimane un partner economico estremamente interessante: la popolazione è in crescita, è vicinissimo all’Italia, ricco di risorse e con molti settori ad alto potenziale ancora da sviluppare. Tuttavia, per spingerle a investire di più, "nel Paese saranno necessarie politiche convincenti mirate al miglioramento del clima d’affari. Abbiamo apprezzato molto gli annunci del nuovo governo in questo senso e siamo ottimisti”, afferma Ferrara. (Ala)