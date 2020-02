Coronavirus: Pizzul (Pd), bene decreto adottato dal governo, ora occorre anche impegno Ue (2)

- "In questo momento - prosegue il capogruppo dem - più che battute e polemiche, serve l'impegno di tutti nella gestione dell'emergenza e nell'individuazione delle misure più adatte a sostegno di economia, imprese e cittadini. Credo sia importante fare fronte comune anche per chiedere un intervento all'Unione Europea che, con il coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti (Bei), una volta delineate le necessità dei nostri territori, potrebbe dare un contributo sostanziale e massiccio per l'auspicata ripresa delle attività e per il rilancio dell'economia". (com)