Business news: algerina Sonatrach inaugura stazione compressione e reiniezione gas da 635 milioni di dollari

- La compagnia statale algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha inaugurato una nuova stazione di compressione e reiniezione di gas a Hassi Messaoud, nel sud del paese. La capacità dell'impianto è di 24 milioni di metri cubi al giorno ed è costato 635 milioni di dollari. La nuova stazione è stata inaugurata dal primo ministro Abdelaziz Djerad ed è stata costruita a nord della Zona del complesso industriale di Naili Abdelhalim (Zcina), a sei chilometri da Hassi Messaoud. Sarà ora possibile aumentare la produzione di greggio grazie all'iniezione di gas trattato - fino a sedici milioni di metri cubi al giorno - attraverso un sistema di gas lift del diametro di venti pollici che alimenta quindici punti di decompressione, ha spiegato il direttore per la gestione della stazione, Abdelaziz Amokrane, citato dall'agenzia stampa governativa "Aps". Secondo Amokrane, l'impianto permette altresì il mantenimento della pressione del giacimento attraverso la reiniezione di un volume di otto milioni di metri cubi al giorno di gas ad alta pressione tramite due condotte del diametro di quattordici e quindici pollici rispettivamente. La stazione è stata realizzata dall'indiana Dodsal Engineering and Construction in collaborazione con numerose imprese algerine subappaltate, tra cui Cosider. I lavori erano cominciati nel 2014, mentre la consegna dell'impianto è stata effettuata il 15 gennaio 2020. Nell'opera di costruzione sono stai impiegati 2.799 lavoratori, tra cui 1.828 algerini, pari al 66 per cento del totale. (Ala)