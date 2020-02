Business news: Cina, domanda iPhone Apple diminuita del 28 per cento a gennaio

- Le vendite degli iPhone di Apple in Cina sono diminuite a gennaio: la domanda è scesa del 28 per cento rispetto al mese precedente nel contesto dell'epidemia da coronavirus che ha colpito il paese. Lo rivela una nota di ricerca di Ubs che cita dati cinesi ufficiali. "I numeri di febbraio saranno probabilmente molto peggiori a causa di entrambi i problemi di domanda e offerta relativi alla diffusione del virus", ha scritto l'analista di Ubs Timothy Arcuri. Apple ha affermato che il virus ha rallentato le vendite e la produzione. La società ha inoltre chiuso tutti i suoi 42 negozi fisici nella Cina continentale e la riapertura sta iniziando ora in maniera graduale. "La situazione è così fluida che Apple non ha fornito una nuova previsione delle entrate. Il ritmo della ripresa nel trimestre che si concluderà a giugno dipende maggiormente dal lato della domanda, il che è molto difficile da prevedere", ha spiegato Arcuri. Nel complesso, le spedizioni di smartphone in Cina a gennaio sono crollate del 37 per cento su base annua, secondo i dati dell'Accademia cinese delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Arcuri ha dichiarato che le vendite di iPhone sono aumentate del cinque per cento nello stesso periodo anche grazie ai suoi negozi online. (Cip)