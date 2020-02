Afghanistan: accordo Usa-talebani, ritiro dei soldati in cambio di rottura col terrorismo (2)

- Si tratta di un accordo di pace globale che è composto da quattro parti: "1. Garanzie e meccanismi di applicazione che impediranno l'uso del suolo dell'Afghanistan da parte di qualsiasi gruppo o individuo contro la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati. 2. Garanzie e meccanismi di applicazione e annuncio di un calendario per il ritiro di tutte le forze straniere dall'Afghanistan. 3. Garanzie per un completo ritiro delle forze straniere e della cronologia in presenza di testimoni internazionali, e garanzie e l'annuncio in presenza di testimoni internazionali che il suolo afgano non verrà utilizzato contro la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati. 4. Un cessate il fuoco permanente e globale che sarà un punto all'ordine del giorno del dialogo e dei negoziati intra-afgani. I partecipanti ai negoziati intra-afgani discuteranno della data e delle modalità di un cessate il fuoco permanente e globale, compresi i meccanismi di attuazione congiunti, che saranno annunciati insieme al completamento e all'accordo sulla futura tabella di marcia politica dell'Afghanistan". (segue) (Res)