Coronavirus: D'Amato, 40 contatti stretti donna Fiumicino in sorveglianza domiciliare

- "Ad oggi sono 40 i contatti stretti" della donna di Fiumicino, risultata positiva al coronavirus, posti sotto sorveglianza sanitaria domiciliare. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. Oltre alla donna di 38 anni, residente a Fiumicino, sono risultati positivi ai primi test per il coronavirus anche la figlia di 10 anni e il marito. "Si sta completando l'indagine epidemiologica sui contatti stretti grazie alla preziosa collaborazione degli organi della scuola di Fiumicino. Ad oggi sono 40 i contatti posti sotto sorveglianza sanitaria domiciliare - spiega D'Amato -. Dovranno seguire le modalità previste dai protocolli operativi della quarantena presso il loro domicilio sotto il controllo della Asl Roma 3. Mentre per una insegnante si è deciso, in via precauzionale, il ricovero presso l'istituto Spallanzani per problematiche croniche pneumologiche. Tutto si sta svolgendo regolarmente e con la massima collaborazione. Prezioso è anche il lavoro che sta svolgendo il numero verde 800.118.800 a cui risponde personale medico che sta fornendo tutte le informazioni circa il Covid-19. Desidero rivolgere un ringraziamento - conclude l'assessore - a tutti i nostri operatori che stanno lavorando con professionalità e senza sosta".(Com)