Business news: Pechino revoca divieto su import prodotti di carne bovina negli Stati Uniti

- L'ufficio doganale cinese ha dichiarato di aver revocato il divieto sulle importazioni di manzo e prodotti a base di carne bovina dalle mucche statunitensi di oltre 30 mesi, a seguito dell'impegno di Pechino di aumentare gli acquisti agricoli dagli Stati Uniti nell'ambito del loro accordo commerciale di "Fase 1". Secondo un avviso sul sito web dell'Amministrazione generale delle dogane cinese, i requisiti di ispezione e quarantena per questi prodotti a base di carne bovina statunitensi verranno fissati e rilasciati separatamente. La scorsa settimana la Cina ha dichiarato che concederà esenzioni sui dazi di ritorsione imposti nei confronti di 696 merci statunitensi, compresi i principali prodotti agricoli come soia, manzo e maiale. La mossa commerciale arriva anche quando la Cina combatte la grave carenza di carne a causa del taglio di oltre il 40 per cento della massiccia mandria di suini del paese dovuto alla peste suina africana. Inoltre, le misure per contenere l'epidemia di coronavirus colpiscono ulteriormente le scorte di bestiame e pollame cinesi. La Cina ha revocato per la prima volta un divieto di 14 anni sulla carne bovina statunitense nel 2017, consentendo l'importazione di carni bovine disossate da mucche provenienti dagli Usa di età inferiore ai 30 mesi. (Cip)