Business news: energia rinnovabile, China Three Gorges New Energy avvia costruzione 25 centrali

- China Three Gorges New Energy, compagnia statale cinese specializzata nello sviluppo di energia pulita, ha avviato la costruzione di 25 centrali a fonti rinnovabili, un investimento del valore di 58 miliardi di yuan (8,3 miliardi di dollari). I progetti avranno una capacità combinata di 3,92 gigawatt, secondo quanto dichiarato dalla società su WeChat. Gli impianti saranno costruiti in 14 province tra cui Guangdong, Jiangsu, Fujian, Ningxia e Hebei. L'iniziativa giunge in un momento in cui il paese, colpito dall'epidemia di coronavirus, cerca di riavviare i grandi progetti energetici. Three Gorges ha dichiarato che saranno creati 17 mila posti di lavoro durante la fase di costruzione. I due maggiori investimenti sono nell'eolico offshore – un'espansione di 1,4 gigawatt del progetto Yangjiang Yangxi nel Guangdong e il sito Rudong da 800 megawatt nel Jiangsu – per un costo complessivo di 42,4 miliardi di yuan (oltre sei miliardi di dollari); i lavori dovrebbero iniziare entro la fine del 2021. (Cip)