Business news: Foxconn, incentivi per ritorno dipendenti negli impianti in Cina

- Foxconn, la compagnia di Taiwan che produce componenti elettrici ed elettronici, sta fornendo una serie di incentivi per incoraggiare il ritorno dei dipendenti e il rafforzamento dell'organico nei suoi principali impianti di assemblaggio in Cina, a Shenzhen e Chengzhou, al fine di garantire il maggior numero possibile di spedizioni di iPhone per Apple. Lo riferisce la stampa internazionale che cita fonti di settore. Le restrizioni ai viaggi e i timori di essere contagiati dal coronavirus hanno scoraggiato molti dipendenti dal tornare. Per questo Foxconn avrebbe offerto bus navetta gratuiti, pasti e alloggio per i lavoratori oltre ad assicurare accurate operazioni di disinfezione nei luoghi di lavoro. La compagnia taiwanese avrebbe anche aumentato il bonus aggiuntivo da tremila yuan precedenti (427 dollari) fino a settemila yuan (995 dollari) sia per i dipendenti di ritorno che per quelli appena assunti. Le fonti affermano anche che molti altri produttori con sede a Taiwan e attività produttive in Cina stanno adottando misure simili per incentivare il personale e aumentare l'utilizzo della capacità dei loro impianti. (Cip)