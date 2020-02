Business news: Hong Kong, export registra peggior calo in dieci anni, meno 22,7 per cento a gennaio

- Le esportazioni di Hong Kong hanno registrato il peggior calo in un decennio a gennaio, in diminuzione del 22,7 per cento a gennaio per cento nel primo mese dell'anno. Lo ha riferito il Dipartimento censimento e statistiche dell'ex colonia britannica. Le esportazioni di Hong Kong sono diminuite a 269,4 miliardi di yuan (34,6 miliardi di dollari) rispetto ai livelli di un anno fa, dopo un aumento su base annua del 3,3 per cento a dicembre. Secondo l'autorità, questo è stato il calo maggiore dall'agosto 2009, quando il dato era diminuito del 32 per cento. Iris Pang, economista della di Ing Banking Asia per la Cina, ha affermato che le esportazioni di gennaio sono state colpite dalla combinazione della guerra commerciale, della guerra tecnologica e dei tempi del nuovo Capodanno lunare cinese. "Il peggio deve ancora venire", ha affermato. Le importazioni a gennaio sono invece scese del 16,4 per cento a 300 miliardi di dollari, segnando una contrazione per 14 mesi consecutivi. Il deficit commerciale si è ridotto a 3,92 miliardi di dollari. (Cip)