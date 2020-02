Coronavirus: assessore lombardo Caparini, supporto immediato per tutti lavoratori della zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Supporto economico immediato per tutti i lavoratori della zona rossa. È quanto Regione Lombardia sta chiedendo al governo per i territori del Lodigiano. Lo ha detto in conferenza stampa l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini. “Nella zona rossa la situazione dal punto di vista economico è molto difficile. Abbiamo costantemente lavorato in questa settimana per dare modo alle aziende per lo meno di ripristinare dal punto di vista lavorativo la normalità e quindi anche dare la possibilità di fare entrare e uscire le merci in sicurezza, come del resto dare modo ai lavoratori al di fuori della zona rossa di poter comunque prestare il loro contributo produttivo. Il quadro riferito alle misure adottate dal governo per quanto riguarda questi dieci Comuni è evidentemente di sospensione per quanto riguarda tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali, sia per le imprese che per i cittadini. Le misure sono molte e vanno dalle cartelle agli avvisi di pagamento degli enti previdenziali, assicurativi, la rottamazione in corso o anche lo slittamento delle bollette per poi una successiva rateizzazione o la sospensione dei mutui per 12 mesi”, ha ricordato l’assessore, facendo sapere che la Regione ha chiesto anche altro. (segue) (Rem)