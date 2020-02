Afghanistan: accordo Usa-talebani, ritiro dei soldati in cambio di rottura col terrorismo

- Gli Stati Uniti promettono di ritirare i propri soldati e quelli della Nato dall'Afghanistan in cambio della fine di qualsiasi sostegno alle organizzazioni terroristiche, come avvenuto in passato con al Qaeda. E' questo in sintesi la base dell'accordo firmato oggi in Qatar intitolato "Accordo per portare la pace in Afghanistan". La prima caratteristica del testo è che in ogni passaggio si ricorda come l'accordo sia "tra l'Emirato islamico dell'Afghanistan che non è riconosciuto dagli Stati Uniti come uno Stato ed è noto come talebano e gli Stati Uniti d'America". (segue) (Res)