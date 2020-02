Afghanistan: accordo Usa-talebani, ritiro dei soldati in cambio di rottura col terrorismo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'accordo è previsto anche che gli Stati Uniti e i suoi alleati si asterranno dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'Afghanistan o intervenendo nei suoi affari interni. I talebani adotteranno anche delle misure per prevenire che qualsiasi gruppo o individuo, incluso al-Qaeda, usino il suolo dell'Afghanistan per minacciare la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati e invieranno un chiaro messaggio che coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati non hanno posto in Afghanistan e istruiranno i propri membri a non cooperare con gruppi o individui che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati. I talebani si impegnano anche ad impedire a qualsiasi gruppo o individuo in Afghanistan di minacciare la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati e impedirà loro di reclutare, formare e raccogliere fondi e non li ospiterà in conformità con gli impegni presi in questo accordo. (Res)