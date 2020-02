Coronavirus: Pizzul (Pd), bene decreto adottato dal governo, ora occorre anche impegno Ue

- Il capogruppo del Pd al Consiglio regionale lombardo, Fabio Pizzul, in una nota esprime apprezzamento per il decreto adottato dal governo italiano per le zone colpite dall'emergenza Coronavirus, ma sollecita anche l'intervento dell'Unione europea. "Il governo si è mosso con rapidità e concretezza nel dare le prime risposte necessarie alle zone colpite dall'emergenza Coronavirus. Ciascuno da oggi in poi dovrà fare fino in fondo la sua parte e il decreto approvato dal governo su impulso del ministro dell'economia Gualtieri e del viceministro Misiani va nella direzione giusta con la sospensione dei versamenti tributari nei comuni della zona rossa e un primo pacchetto di interventi a livello più ampio. Per tutti i territori regionali di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna ci saranno anche la proroga di una serie di adempimenti fiscali, la cassa integrazione in deroga, il potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi e risorse aggiuntive per sostenere l'export, la sospensione di versamenti ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero con rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici. Entro la fine della prossima settimana, grazie a una variazione di bilancio che deve essere approvata in Parlamento, arriveranno ulteriori e più sostanziose misure. Sono misure concrete e precise che non credo possano essere derubricate come acqua fresca, come avrebbe fatto intendere l'assessore all'economia della Lombardia Caparini", osserva Pizzul. (segue) (com)