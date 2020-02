Business news: Cina, test di volo per nuovo aereo passeggeri C919

- Il nuovo aereo passeggeri C919 costruito dalla Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) è atterrato all'aeroporto di Shengli, nella città di Dongying, nella provincia orientale di Shandong, per effettuare dei test. Lo riferisce il costruttore. Secondo alcune fonti citate dalla stampa cinese, l'aeromobile effettuerà test riguardanti la cabina passeggeri, l'illuminazione e i rumori esterni a Dongying e in altre basi di prova. Nel frattempo, gli aerei regionali ARJ21 sviluppati in Cina stanno effettuando voli di prova intensivi, mentre altri due aerei sono stati testati in volo sabato, rispettivamente negli aeroporti di Pudong e Dachang di Shanghai. "La produzione del C919 aiuterà l'industria aeronautica cinese a essere coinvolta nel sistema della catena di approvvigionamento mondiale di aeromobili di grandi dimensioni, e la Cina sarà in grado di acquisire prezioso know how", ha affermato Wang Yanan, caporedattore della rivista "Aerospace Knowledge". (Cip)