Milano: scontro auto-moto in viale Papinano, gravissimi due 25enni

- Un grave scontro tra un'auto e una motocicletta si è verificato sabato sera poco dopo le 18 in viale Papiniano, zona Darsena. Ad avere avuto la peggio sono stati il conducente e il passeggero della motocicletta, completamente distrutta, due ragazzi di 25 anni, che sono stati entrambi trasportati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele. Anche il 53enne alla guida di una berlina è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli perché in forte choc. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. (Rem)