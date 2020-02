Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNEIl sindaco di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione della Panchina della Memoria dedicata al giornalista e ai tipografi ebrei romani vittime della deportazione del 16 Ottobre 1943. Largo Portico d'Ottavia. (Ore 10)VARIE-Terza edizione dell’evento "Lazio prezioso 2020", dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Regione con la formula 2 in 1. Hotel The Westin Excelsior Rome. Via Vittorio Veneto, 125. (ore 14:30)-Concerto delle compagini giovanili: la Juniorchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia suonerà per i bambini del Policlinico Umberto I, per sostenere il reparto di pediatria d'urgenza e terapia intensiva del Policlinico Umberto I. Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia. (ore 18)(Rer)