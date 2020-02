Coronavirus: vicepresidente lombardo Sala, lezioni sospese ma scuole non chiuse

- Lezioni sospese, ma istituti aperti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sarà probabilmente questo che stabilirà il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per far fronte all’emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala. “Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado lezioni sospese, ma scuole non chiuse. Attività sospesa significa che sarà possibile per esempio far entrare personale per la sanificazione degli ambienti, sarà possibile per i docenti - caso che riguarda più l’università - poter accedere per attivare l’e-learning, cioè le lezioni o l’insegnamento a distanza, così tutti gli istituti che potranno renderlo necessario. Ci sono anche scuole di grado superiore, in cui però non vedo la necessità che i docenti vadano direttamente a scuola, lo possono fare direttamente da casa”, ha spiegato il vicepresidente Sala. Negli istituti potrà rientrare anche il “personale amministrativo, perché ci è stato richiesto di poterlo mandare per poter portare avanti le pratiche scolastiche”. “Questa è una manovra per sette giorni, in cui le lezioni saranno sospese in ogni ordine e grado ed è un provvedimento che verosimilmente riguarderà Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”, ha concluso Sala. (Rem)