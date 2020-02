Coronavirus: Gallera, oltre 8 mila contatti diretti, stiamo definendo modalità strutturata di sorveglianza

- "Stiamo facendo uno straordinario sforzo per provare a contenere la diffusione del virus" ha dichiarato l'assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano sull'emergenza del Coronavirus in Lombardia, sottolineando anche il tema "dell'isolamento dei contatti diretti, che sono circa 8 mila". "È strategico il loro isolamento, stiamo definendo una modalità sempre più strutturata di sorveglianza di queste persone con il coinvolgimento dei volontari della protezione civile, magari per la consegna dei dispositivi di prevenzione individuale - ha aggiunto Gallera - anche per monitorare queste persone, al di là delle telefonate che facciamo, ma rimane un elemento strategico che queste persone rimangano nel loro domicilio e vengano monitorate per i loro possibili aggravamenti". (Rem)