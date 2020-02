Coronavirus: vicepresidente lombardo Sala, restano le sospensioni delle manifestazioni pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la settimana prossima in Lombardia saranno vietate le manifestazioni pubbliche. Lo ha detto in conferenza stampa il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, anticipando i contenuti decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per far fronte all’emergenza Coronavirus. “Sicuramente ci saranno le sospensioni delle manifestazioni pubbliche. Si lavora molto tecnicamente su evitare gli assembramenti, che è stato il tema di cui abbiamo parlato sin dal primo giorno”, ha annunciato Sala. “Da una parte - ha aggiunto - dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dall’altra dar forza alla nostra economia. Sarà una vita diversa da quella che abbiamo avuto fin ora, una vita che dev’essere senza panico, ma dobbiamo andare avanti, tutelando la salute. Si sta lavorando su tutti questi provvedimenti e accorgimenti che possono andare in entrambe le direzioni”. (Rem)