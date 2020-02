Lavoro: assessore Lazio, su appalti pulizia scuole serve riaprire tavolo al ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rischio licenziamenti per gli addetti alla pulizia delle scuole coinvolti nel processo di internalizzazione del servizio, occorre riaprire il tavolo al Ministero del Lavoro, con la presenza del Miur, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Lo afferma, in una nota, l'assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Come Regione Lazio continuiamo a porre il massimo impegno e la massima attenzione al tema della internalizzazione delle attività di pulizia delle scuole - spiega Di Berardino -. Nel Lazio, si tratta di un'operazione che accanto alla stabilizzazione di molti operatori, rischia di portare al licenziamento di oltre 1000 lavoratori. Occorre continuare il confronto riaprendo il tavolo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Miur, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e trovare ogni possibile soluzione alternativa ai licenziamenti. Questi lavoratori - conclude l'assessore -, con profili professionali fragili, devono poter contare sul massimo impegno da parte delle Istituzioni e di tutte le parti coinvolte nella trattativa".(Com)