Coronavirus: assessore lombardo Caparini, supporto immediato per tutti lavoratori della zona rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi però - ha fatto sapere l’assessore lombardo - abbiamo focalizzato l’attenzione sugli ammortizzatori sociali, perché è evidente che le lavoratrici e i lavoratori di questi Comuni hanno oggi bisogno di un supporto immediato e quindi non possiamo perdere tempo, non possiamo farli attendere oggi. Ed è per questo che stiamo sollecitando il governo: abbiamo fatto i conti anche noi per loro, perché abbiamo ritenuto che la dotazione del fondo per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria non è sufficiente. Quello che è stato indicato nella relazione tecnica è incapiente rispetto anche alle previsioni del governo, ovvero tre mesi; le risorse noi le abbiamo quantificate sufficienti a mala pena per 45 giorni e quindi siamo impegnati oggi con il viceministro all’Economia Misiani, che ha risposto in modo più che tempestivo alle nostre sollecitazioni, per trovare le relative dotazioni economiche per la Cigo sopra i 50 dipendenti, tra i 5 e i 50 il Fis e la cassa in deroga per tutti gli altri lavoratori delle imprese sotto i 5 dipendenti e per il settore zootecnico, i professionisti, gli autonomi”. “È un pacchetto che intende coprire tutti gli ambiti, dando un contributo e un sostegno immediato a chi ne ha più bisogno”, ha concluso Caparini. (Rem)