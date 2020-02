Afghanistan: accordo Usa-talebani, ritiro dei soldati in cambio di rottura col terrorismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, i suoi alleati della Coalizione prenderanno le seguenti misure nei primi centotrentacinque (135) giorni:1) Ridurranno il numero delle forze statunitensi in Afghanistan a ottomilaseicento (8.600) e proporzionalmente ridurranno il numero dei suoi alleati e delle forze della Coalizione. 2) Gli Stati Uniti, i suoi alleati e la Coalizione ritireranno tutte le loro forze da cinque basi militari. Una delle parti più importanti per i media arabi, ed in particolare per l'emittente qatariota "al Jazeera" che ha seguito l'evento in diretta, riguarda lo scambio di prigionieri. Gli Stati Uniti si impegnano a iniziare immediatamente a lavorare con tutte le parti interessate su un piano per liberare rapidamente combattenti e prigionieri politici come misura per rafforzare la fiducia con il coordinamento e l'approvazione di tutte le parti interessate. (segue) (Res)