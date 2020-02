Coronavirus: Bussolati (Pd), da Gualtieri risposta tempestiva, al lavoro su secondo decreto

- "In pochi giorni il ministro Gualtieri, e tutto il governo, hanno dato una prima significativa e tempestiva risposta alle imprese e alle famiglie colpite dall'emergenza Coronavirus, individuando risorse per la sospensione dei pagamenti tributari, dei contributi, delle rate assicurative e dei mutui, oltre a prevedere il ricorso alla cig in deroga, e interventi anche per i professionisti". Lo ha dichiarato in una nota il responsabile imprese e professioni della segreteria nazionale Pd Pietro Bussolati. "Per quanto riguarda il secondo decreto legge - ha proseguito Bussolati - come dovrebbero sapere bene i leghisti che da qualche lustro frequentano le aule parlamentari, sarà necessario un passaggio parlamentare per autorizzare spese in deficit aggiuntivo. Invece di alzare il dito parlando di "acqua fresca" e facendo disinformazione, la Lega potrebbe mettere da parte la solita propaganda e collaborare a far approvare velocemente interventi utili a difendere la nostra economia e a far ripartire il sistema Paese", ha concluso l'esponente Pd.(Ren)