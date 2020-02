Coronavirus: Fontana, ancora in fase espansiva in Lombardia, ma siamo speranzosi

- Il Coronavirus è ancora in fase espansiva in Lombardia, ma la Regione è fiduciosa che le misure assunte una settimana fa possano dare i loro frutti. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana durante la conferenza stampa in Regione Lombardia, mentre il tavolo con il governo è ancora in corso. “Un lavoro impegnativo che ritengo stia portando buoni frutti. Ci siamo basati su quello che hanno detto ieri i professionisti e oggi gli altri esperti che il governo sta consultando”, ha detto Fontana. “È un discorso tecnico, in cui bisogna fare in modo di compenetrare le esigenze di libertà dei nostri cittadini e la tutela della sanità”, ha proseguito il governatore, che in conclusione ha fatto sapere: “Il virus è ancora presente, in fase espansiva, ma siamo speranzosi che presto possano iniziare a vedersi gli effetti positivi delle misure prese una settimana fa”. (Rem)