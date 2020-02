Coronavirus: Borrelli, 552 contagiati in Lombardia, sale a 213 numero in Emilia Romagna

- Per quel che riguarda la diffusione geografica del coronavirus, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha spiegato: "in Lombardia i casi sono 552, il 52 per cento del totale; in Veneto 189 casi, il 18 per cento; e in Emilia 213 casi, il 20 per cento". Lo ha detto nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)