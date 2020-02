Afghanistan: Sereni, accordo di oggi può aprire strada a soluzione politica duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi di oggi a Doha e Kabul possono aprire la strada per una soluzione politica duratura in Afghanistan. Lo ha detto la viceministro agli Esteri Marina Sereni. In un messaggio pubblicato su Twitter, la viceministro ha sottolineato che "continuerà nel nuovo contesto l’impegno italiano per ridurre la violenza, promuovere il dialogo tra gli afghani, favorire la partecipazione delle donne e dei giovani". Gli Stati Uniti e il movimento talebano dell'Afghanistan hanno firmato oggi un accordo di pace atteso nella capitale del Qatar, Doha. All'inizio della giornata, gli Stati Uniti e il governo afghano hanno rilasciato una nota congiunta, in cui si affermava che gli Stati Uniti ridurranno il numero delle loro truppe in Afghanistan e che il completo ritiro delle truppe statunitensi e della Nato dal paese avverrà entro 14 mesi. (Res)